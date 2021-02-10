Енергоатом заплатив Westinghouse за ядерне паливо 12,5 млн. євро

ДП «НАЕК «Енергоатом», в рамках існуючих фінансових зобов’язань, здійснив оплату на адресу компанії Westinghouse Electric Sweden AB в загальному обсязі 12,5 млн. євро.
Про це пише пресслужба Енергоатому.
Westinghouse Electric Sweden AB є стратегічним партнером ДП «НАЕК «Енергоатом». Співробітництво між компаніями дозволило диверсифікувати джерела постачання ядерного палива для українських АЕС та зміцнити енергетичну безпеку України.
Виконання фінансових зобов’язань за постачання ядерного палива виробництва Westinghouse підтверджує прихильність Енергоатома довгостроковому плідному співробітництву між компаніями.
«Термінал» писав, за участю Президента України Володимира Зеленського підписано угоду між ДП «НАЕК« Енергоатом »і компанією Westinghouse про постачання ядерного палива ВВЕР-440 для Рівненської АЕС. Документ був підписаний 30 вересня в Офісі Президента України главою Енергоатому Петром Котіним і президентом, головним виконавчим директором Westinghouse Патріком Фрагманом (Patrick Fragman). На підписанні контракту також були присутні голова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і віце-президент Енергоатома Герман Галущенко.