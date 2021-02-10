Енергоатом заплатив Westinghouse за ядерне паливо 12,5 млн. євро

Обновлено: Февраль 10, 2021. Тэги: , ,

Енергоатом заплатив Westinghouse за ядерне паливо 12,5 млн. євро

ДП «НАЕК «Енергоатом», в рамках існуючих фінансових зобов’язань, здійснив оплату на адресу компанії Westinghouse Electric Sweden AB в загальному обсязі 12,5 млн. євро.

Про це пише пресслужба Енергоатому.

Westinghouse Electric Sweden AB є стратегічним партнером ДП «НАЕК «Енергоатом». Співробітництво між компаніями дозволило диверсифікувати джерела постачання ядерного палива для українських АЕС та зміцнити енергетичну безпеку України.

Виконання фінансових зобов’язань за постачання ядерного палива виробництва Westinghouse підтверджує прихильність Енергоатома довгостроковому плідному співробітництву між компаніями.

«Термінал» писав, за участю Президента України Володимира Зеленського підписано угоду між ДП «НАЕК« Енергоатом »і компанією Westinghouse про постачання ядерного палива ВВЕР-440 для Рівненської АЕС. Документ був підписаний 30 вересня в Офісі Президента України главою Енергоатому Петром Котіним і президентом, головним виконавчим директором Westinghouse Патріком Фрагманом (Patrick Fragman). На підписанні контракту також були присутні голова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і віце-президент Енергоатома Герман Галущенко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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