Нафтогаз знизив ціну на газ у січні для своїх клієнтів

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»вирішила зменшити ціни для споживачів і в січні.

Клієнти компанії платитимуть за спожитий у січні об’єм газу за ціною 6,86 грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки), пише пресслужба Нафтогазу.

Ціна газу від постачальника «останньої надії» у січні становить 6,99 грн/куб.м з ПДВ та без вартості розподілу.

У пресслужбі повідомили, що для клієнтів, які оформили тарифний план «Річний» у минулому році, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м із ПДВ, відповідно до умов укладених договорів.

Також Нафтогаз повідомив, що компанія формує ціни лише для своїх побутових клієнтів. Якщо клієнти інших газопостачальних компаній мають бажання отримувати газ за цінами ГК «Нафтогаз України», то їм потрібно змінити постачальника. Зробити це можна онлайн – на сайті gas.ua чи на сайті Приват24, або ж оформити заявку офлайн – у відділеннях банку ПУМБ чи в мережі Ощадбанку по всій Україні.

Нагадаємо, що з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, гранична ціна на блакитне паливо регулюється постановою Кабінету міністрів України № 25 від 18 січня 2021 р. та не може перевищувати 6,99 грн/куб.м.

«Термінал» писав, «Нафтогаз» як акціонер понад 50% акцій «Укрнафти» доручив наглядовій раді компанії провести вивчення і попередній розгляд поділу активів «Укрнафти» між НАК та міноритарними акціонерами.