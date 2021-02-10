Нафтогаз знизив ціну на газ у січні для своїх клієнтів

Обновлено: Февраль 10, 2021. Тэги: , ,

Нафтогаз знизив ціну на газ у січні для своїх клієнтів

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»вирішила зменшити ціни для споживачів і в січні.

Клієнти компанії платитимуть за спожитий у січні об’єм газу за ціною 6,86 грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки), пише пресслужба Нафтогазу.

Ціна газу від постачальника «останньої надії» у січні становить 6,99 грн/куб.м з ПДВ та без вартості розподілу.

У пресслужбі повідомили, що для клієнтів, які оформили тарифний план «Річний» у минулому році, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м із ПДВ, відповідно до умов укладених договорів.

Також Нафтогаз повідомив, що компанія формує ціни лише для своїх побутових клієнтів. Якщо клієнти інших газопостачальних компаній мають бажання отримувати газ за цінами ГК «Нафтогаз України», то їм потрібно змінити постачальника. Зробити це можна онлайн – на сайті gas.ua чи на сайті Приват24, або ж оформити заявку офлайн – у відділеннях банку ПУМБ чи в мережі Ощадбанку по всій Україні.

Нагадаємо, що з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, гранична ціна на блакитне паливо регулюється постановою Кабінету міністрів України № 25 від 18 січня 2021 р. та не може перевищувати 6,99 грн/куб.м.

«Термінал» писав, «Нафтогаз» як акціонер понад 50% акцій «Укрнафти» доручив наглядовій раді компанії провести вивчення і попередній розгляд поділу активів «Укрнафти» між НАК та міноритарними акціонерами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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