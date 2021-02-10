Німеччина запропонувала США зняти санкції з ПП-2 за допомогу в імпорті американського СПГ

Обновлено: Февраль 10, 2021. Тэги: , ,

Німеччина запропонувала США зняти санкції з ПП-2 за допомогу в імпорті американського СПГ

Адміністрації експрезидента США Дональда Трампа слід допомогти в імпорті американського скрапленого природного газу (СПГ) в обмін на зняття санкцій щодо «Північного потоку — 2″.

З такою пропозицією виступив глава німецького Мінфіну Олаф Шольц, пише АНГІ.

Влада Німеччини начеб то була готова надати Вашингтону фінансову підтримку в розмірі до 1 млрд євро.

При цьому Берлін очікував, що американське законодавство яке могло б стати підставою для введення санкцій відносно російського газопроводу, або не буде використовуватися, або «буде заблоковано».

Блокувати ці законотворчі ініціативи пропонували «відмовами або іншими адекватними і ефективними інструментами».

Відзначається також, що виконавчий директор екологічної організації Німеччини Саша Мюллер-Креннер назвав  заплановану пропозицію «брудною угодою коштом третіх осіб». При цьому інші опозиційні політики Німеччини також залишилися незадоволені запропонованим «викупом» Шольца. На їхню думку, на реалізацію такої угоди з США підуть гроші платників податків.

«Термінал» писав, російська «Фортуна» почала укладання труб «Північного потоку — 2″ в водах Данії. «Судно-трубоукладач «Фортуна»,  успішно провело морські випробування і 6 лютого почало укладання труб у водах Данії.  Всі роботи проводяться згідно з відповідними дозволами

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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