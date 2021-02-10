Німеччина запропонувала США зняти санкції з ПП-2 за допомогу в імпорті американського СПГ

Адміністрації експрезидента США Дональда Трампа слід допомогти в імпорті американського скрапленого природного газу (СПГ) в обмін на зняття санкцій щодо «Північного потоку — 2″.

З такою пропозицією виступив глава німецького Мінфіну Олаф Шольц, пише АНГІ.

Влада Німеччини начеб то була готова надати Вашингтону фінансову підтримку в розмірі до 1 млрд євро.

При цьому Берлін очікував, що американське законодавство яке могло б стати підставою для введення санкцій відносно російського газопроводу, або не буде використовуватися, або «буде заблоковано».

Блокувати ці законотворчі ініціативи пропонували «відмовами або іншими адекватними і ефективними інструментами».

Відзначається також, що виконавчий директор екологічної організації Німеччини Саша Мюллер-Креннер назвав заплановану пропозицію «брудною угодою коштом третіх осіб». При цьому інші опозиційні політики Німеччини також залишилися незадоволені запропонованим «викупом» Шольца. На їхню думку, на реалізацію такої угоди з США підуть гроші платників податків.

«Термінал» писав, російська «Фортуна» почала укладання труб «Північного потоку — 2″ в водах Данії. «Судно-трубоукладач «Фортуна», успішно провело морські випробування і 6 лютого почало укладання труб у водах Данії. Всі роботи проводяться згідно з відповідними дозволами