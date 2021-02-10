Шмигаль: Імплементація Угоди про асоціацію — основа для тісного зшивання економік України та ЄС

Україна розраховує на узгодження з Європейським Союзом конкретних часових рамок для запуску процесу всеосяжного огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем в рамках робочого візиту до Брюсселя (Королівство Бельгія), повідомили в пресслужбі уряду.

«Ми розглядаємо Угоду про асоціацію як інструмент інтеграції України до ЄС, а роботу з її імплементації – як основу для тісного зшивання наших економік та ринків», — зазначив Шмигаль.

Одним із першочергових пріоритетів України є початок діалогу з оновлення параметрів поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС.

«Це сприятиме подальшому розвитку двосторонньої торгівлі, а також посилить секторальні положення Угоди», — сказав прем’єр-міністр.

Глава уряду відзначив цінність початку офіційного сфокусованого діалогу з ЄС щодо «зеленої» трансформації України та узгодження української політики з Європейським зеленим курсом.

«Україна віддана подальшій інтеграції енергетичних ринків з ЄС, імплементації реформ у сфері енергетики з метою виконання зобов’язань щодо наближення українського законодавства у сфері енергетики до законодавства ЄС», — підкреслив прем’єр-міністр.

«Термінал» писав, уряд напрацював попередні пропозиції для створення спільної з ЄС дорожньої карти щодо участі України у Європейській зеленій угоді.