Шмигаль: Імплементація Угоди про асоціацію — основа для тісного зшивання економік України та ЄС

Обновлено: Февраль 10, 2021. Тэги: ,

Шмигаль: Імплементація Угоди про асоціацію — основа для тісного зшивання економік України та ЄС

Україна розраховує на узгодження з Європейським Союзом конкретних часових рамок для запуску процесу всеосяжного огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем в рамках робочого візиту до Брюсселя (Королівство Бельгія), повідомили в пресслужбі уряду.

«Ми розглядаємо Угоду про асоціацію як інструмент інтеграції України до ЄС, а роботу з її імплементації – як основу для тісного зшивання наших економік та ринків», — зазначив Шмигаль.

Одним із першочергових пріоритетів України є початок діалогу з оновлення параметрів поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС.

«Це сприятиме подальшому розвитку двосторонньої торгівлі, а також посилить секторальні положення Угоди», — сказав прем’єр-міністр.

Глава уряду відзначив цінність початку офіційного сфокусованого діалогу з ЄС щодо «зеленої» трансформації України та узгодження української політики з Європейським зеленим курсом.

«Україна віддана подальшій інтеграції енергетичних ринків з ЄС, імплементації реформ у сфері енергетики з метою виконання зобов’язань щодо наближення українського законодавства у сфері енергетики до законодавства ЄС», — підкреслив прем’єр-міністр.

«Термінал» писав, уряд напрацював попередні пропозиції для створення спільної з ЄС дорожньої карти щодо участі України у Європейській зеленій угоді.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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