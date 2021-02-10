У Держбюджеті передбачено 100% фінансування для ліквідації шахти «Надія»

У Державному бюджеті на 2021 рік передбачено стовідсоткове фінансування заходів з підготовки шахти до ліквідації.

Про це повідомила пресслужба міністерства енергетики.

Заступник міністра енергетики Максим Немчінов спільно з народними депутатами провів зустріч з представниками профспілок, Львівської ОДА та керівництвом ПрАТ «Шахта «Надія» задля розв’язання питання заборгованості із заробітної плати та розрахунків за електроенергію.

Як повідомили в міністерстві, триває робота над законопроєктом щодо внесення змін до Державного бюджету на 2021 рік з метою погашення зазначеної заборгованості. Також частина коштів від виробничої діяльності підприємства буде спрямована на виплату боргів. План здійснення таких виплат від шахти очікується вже найближчим часом.

Крім того, будуть проведені перемовини з обленерго щодо поновлення електропостачання задля перевірки стану підземної частини шахти «Надія» на цей час та відновлення видобутку вугілля.

Борг шахти (за 4 місяці 2020 року) становить 36 млн гривень із заробітної плати та 13,6 млн — за електроенергію. Наразі виробничу діяльність на шахті зупинено.

Нагадаємо, «Термінал» писав, що в жовтні 2020 року Міністерство енергетики спрямувало ПрАТ «Шахта «Надія» кошти у сумі 51 млн грн, на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства.