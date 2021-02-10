У Держбюджеті передбачено 100% фінансування для ліквідації шахти «Надія»

Обновлено: Февраль 10, 2021. Тэги: , ,

У Держбюджеті передбачено 100% фінансування для ліквідації шахти «Надія»

У Державному бюджеті на 2021 рік  передбачено стовідсоткове фінансування заходів з підготовки шахти до ліквідації.

Про це повідомила пресслужба міністерства енергетики.

Заступник міністра енергетики Максим Немчінов спільно з народними депутатами провів зустріч з представниками профспілок, Львівської ОДА та керівництвом ПрАТ «Шахта «Надія» задля розв’язання питання заборгованості із заробітної плати та розрахунків за електроенергію.

Як повідомили в міністерстві, триває робота над законопроєктом щодо внесення змін до Державного бюджету на 2021 рік з метою погашення зазначеної заборгованості. Також частина коштів від виробничої діяльності підприємства буде спрямована на виплату боргів. План здійснення таких виплат від шахти очікується вже найближчим часом.

Крім того, будуть проведені перемовини з обленерго щодо поновлення електропостачання задля перевірки  стану підземної частини шахти «Надія» на цей час та відновлення видобутку вугілля.

Борг шахти (за 4 місяці 2020 року)  становить 36 млн гривень із заробітної плати та 13,6 млн — за електроенергію. Наразі виробничу діяльність на шахті зупинено.

Нагадаємо, «Термінал» писав, що в жовтні 2020 року Міністерство енергетики спрямувало ПрАТ «Шахта «Надія» кошти у сумі 51 млн грн, на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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