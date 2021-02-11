2021-02-11: Світові ціни на нафту в корекції

Під час торгів нафтові ціни, що поновили напередодні річні максимуми, коректуються вниз.



Про це пише «Investing.com».

Підтримку ринку надали дані Міненерго США, які показали зниження запасів нафти в країні до мінімального рівня з березня.

Так, запаси нафти в Штатах за тиждень, що завершився 5 лютого, скоротилися на 6,6 млн барелів. Експерти, опитані S & P Global Platts, в середньому прогнозували зниження на 2,7 млн ​​барелів.

Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:10 мск склала $ 61,12 за барель, що на $ 0,35 (0,57%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 10 лютого ці контракти подорожчали на $ 0,38 (0,6%) — до $ 61,47 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $ 58,36 за барель, що на $ 0,32 (0,55%) нижче рівня на закриття попередніх торгів. У середу ф’ючерси виросли в ціні на $ 0,32 (0,6%) — до $ 58,68 за барель.

Brent подорожчав за підсумками дев’ятої сесії поспіль, WTI — за підсумками восьмої. Для обох сортів нафти це самі тривалі періоди безперервного зростання з січня 2019 року, свідчать дані Dow Jones. Як Brent, так і WTI завершили торги в середу на максимумах з січня 2020 року.