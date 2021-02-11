«Бєлнєфтехім» очікує від «Роснєфті» компенсацію за брудну нафту на $ 34,5 млн

«Бєлнєфтєхім» чекає від «Роснєфти» компенсацію за брудну нафту на $ 34,5 млн в еквіваленті.
Про це повідомив кореспонденту БЕЛТА прессекретар концерну «Бєлнєфтєхім» Олександр Тищенко.
«Процес компенсації за брудну нафту дозволений поки в частині компетенції ПАТ» Лукойл «. Платежі від ПАТ» НК «Роснєфть» поки не надходили. Очікуємо компенсацію в розмірі $ 34,5 млн в еквіваленті «, — сказав Олександр Тищенко.
Нагадаємо, «Термінал» писав, АТ “Укртранснафта” отримало від ПАТ “Транснефть” частину компенсації у розмірі понад 2,3 млн євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтопроводу “Дружба”. Це зокрема вже дозволило покрити недоотриманий дохід компанії, спричинений тимчасовою зупинкою транзиту у квітні.