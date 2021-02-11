Міненерго готує експеримент із енергосистемою

В Україні планують у рамках експерименту на тиждень відключити енергосистему країни від енергосистем Росії та Білорусі. Про це в четвер, 11 лютого, заявив в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Повідомляє Корреспондент.

«Уже наступної зими ми повинні продемонструвати можливість автономної роботи принаймні протягом тижня. Спочатку взимку, потім влітку», — сказав він під час зустрічі з Європейською бізнес асоціацією.

Це робиться в рамках реалізації планів з повного від’єднання від енергосистем Білорусі і Росії в 2023 році і приєднання до європейської ENTSO-E.

Раніше Термінал писав, що Укренерго впевнене, що обмежень споживання електроенергії найближчим часом не буде.