УЕБ: Енергоатом продав за новими правилами понад 9 тис. МВт-год е / е на березень

Обновлено: Февраль 11, 2021. Тэги: , , ,

УЕБ: Енергоатом продав за новими правилами понад 9 тис. МВт-год е / е на березень

«Енергоатом-трейдинг» на торгах УЕБ продав 9 270 МВт-год «нічної» електроенергії з постачанням на березень.

Про це свідчать дані на сайті біржі 10 лютого.
Згідно з даними біржового бюлетеня, середньозважена ціна продажу склала 1050,67 грн / МВт-год (без ПДВ), що на чверть нижче стартової (1392,8 грн / МВт-год, без ПДВ).
Покупцями ресурсу стали ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», а також створений у 2018 році постачальник е / е для непобутових споживачів ТОВ «Енерго Збут Транс», єдиним учасником і найбільшим клієнтом якого є «Укрзалізниця», і ТОВ «ВІМКОМ» ( раніше ТОВ «Миколаївська енергокомпанія»), що поставляє е / е, згідно з даними на його сайті, понад 500 непобутових споживачів.
«Термінал» писав, Оператор газосховищ України та Українська енергетична біржа підписали договір про взаємодію, який передбачає забезпечення замовників послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу біржовими стандартизованими продуктами для торгівлі природним газом, що зберігається у підземних сховищах України. 

Автор:

(Всего статей: 9711)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: