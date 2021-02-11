Уряд затвердив стратегічний план розвитку ГарПока на 2021-2024 роки

Кабінет міністрів затвердив стратегічний план розвитку ДП «Гарантований покупець» на 2021-2024 роки.
Відповідне розпорядження № 105-р від 8 лютого 2021 оприлюднено на урядовому порталі.
Згідно з інформацією на сайті «ГарПока» 11 лютого, документом, зокрема, передбачено збільшення обсягів виробництва електроенергії з альтернативних джерел, забезпечення потреб населення в електроенергії й ефективна діяльність ДП на ринку електроенергії.
«Термінал» писав, парламент планує випустити ОВДП на 25 млрд грн для розрахунків з «зеленими». Законопроєкт №5041 передбачає внесення змін до закону про держбюджет-2021, де пропонується фінансово підтримати ДП «Гарантований покупець» для розрахунків з виробниками «зеленої» електроенергії коштом випуску облігацій внутрішньої держпозики на суму 25,014 млрд грн.