В Овручі відкрили Поліську ТЕС на біомасі

Обновлено: Февраль 11, 2021. Тэги: , , ,

В Овручі відкрили Поліську ТЕС на біомасі

Новозбудована станція здатна забезпечити безперебійну подачу електроенергії в період пікових навантажень і зможе відпускати в енергомережу понад 40 млн кВт-год електроенергії щорічно, що істотно поліпшить енергобаланс області і району.

Поліська ТЕС має потужність 5,9 МВт і працює на біомасі – залишках деревини від деревообробної промисловості, санітарної очистки лісів і енергетичної верби, яка вирощується поруч зі станцією.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«Поліська ТЕС на біомасі в Овручі – яскравий приклад заміщення імпортних традиційних енергоресурсів місцевими видами палива. Тобто проєкт, який забезпечує енергетичну незалежність і економічний розвиток нашої держави», – сказав Заступник глави Держенергоефективності Юрій Шафаренко.

Він зазначив, що Поліська ТЕС має власні плантації енергетичної верби, що утворюють цілий «зелений» енергетичний кластер – повний цикл від вирощування біомаси до виробництва електроенергії.

«Таким чином, ТЕС показує, що генерувати електроенергію на вітчизняній біомасі і не залежати від імпортних енергоресурсів – реально і вигідно», – додав Юрій Шафаренко.

Він також підкреслив, що в Україні, яка має потужний розвинений аграрний сектор, є значні ресурси для впровадження проектів з біоенергетики.

«Максимальний потенціал заміщення газу завдяки біоенергетиці досягає 37 млрд куб. м в рік», – зазначив він.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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