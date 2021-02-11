В Овручі відкрили Поліську ТЕС на біомасі

Новозбудована станція здатна забезпечити безперебійну подачу електроенергії в період пікових навантажень і зможе відпускати в енергомережу понад 40 млн кВт-год електроенергії щорічно, що істотно поліпшить енергобаланс області і району.



Поліська ТЕС має потужність 5,9 МВт і працює на біомасі – залишках деревини від деревообробної промисловості, санітарної очистки лісів і енергетичної верби, яка вирощується поруч зі станцією.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«Поліська ТЕС на біомасі в Овручі – яскравий приклад заміщення імпортних традиційних енергоресурсів місцевими видами палива. Тобто проєкт, який забезпечує енергетичну незалежність і економічний розвиток нашої держави», – сказав Заступник глави Держенергоефективності Юрій Шафаренко.

Він зазначив, що Поліська ТЕС має власні плантації енергетичної верби, що утворюють цілий «зелений» енергетичний кластер – повний цикл від вирощування біомаси до виробництва електроенергії.

«Таким чином, ТЕС показує, що генерувати електроенергію на вітчизняній біомасі і не залежати від імпортних енергоресурсів – реально і вигідно», – додав Юрій Шафаренко.

Він також підкреслив, що в Україні, яка має потужний розвинений аграрний сектор, є значні ресурси для впровадження проектів з біоенергетики.

«Максимальний потенціал заміщення газу завдяки біоенергетиці досягає 37 млрд куб. м в рік», – зазначив він.