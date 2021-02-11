Європарламент вважає український ринок е / е неконкурентоспроможним по стандартам ЄС

Європейський парламент закликав Україну завершити реформу нового ринку електроенергії та рівень дотримання законодавства Європейського Союзу, оскільки на сьогодні він все ще залишається неконкурентоспроможним за стандартами ЄС.

Про це йдеться в резолюції про виконання Україною Угоди про асоціацію, оприлюдненій на сайті Європарламенту, пише УНІАН.

«Новий оптовий ринок електроенергії, який почав працювати в Україні в липні 2019 року, все ще неконкурентоспроможний за стандартами ЄС. Тому настійно рекомендується Україні завершити реформу і підвищити рівень дотримання законодавства ЄС, насамперед шляхом посилення незалежності «Укренерго» і відмови від перехресного субсидування», — сказано в документі.

Також Європарламент закликав Україну модернізувати наявні електростанції, щоб вони відповідали суворим європейським стандартам охорони навколишнього середовища та безпеки.

«Термінал» писав, Антимонопольний комітет України схвалив обов’язкові для розгляду рекомендації Міністерству енергетики. Вони покликані унеможливити спотворення конкуренції.