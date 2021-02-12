2021-02-12: Світові ціни на нафту коливаються

Обновлено: Февраль 12, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-02-12: Світові ціни на нафту коливаються

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у п’ятницю зранку під час торгів змінилися в ціні до 60,77 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:03, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,61%.

При цьому ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 57,85 долара за барель, втративши 0,67%.

Нафтові котирування демонстрували впевнене зростання з початку 2021 року що пояснюється оптимізмом з приводу процесу вакцинації від коронавірусу, крім того, підтримку котируванням в останні дні надавали очікування прийняття додаткових заходів допомоги економіці США, пише «Investing.com».

Водночас як наголошується, країни ОПЕК + в основному виконують свої зобов’язання в рамках угоди по обмеженню видобутку нафти.

Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:34 мск в п’ятницю становить $ 60,79 за барель, що на $ 0,35 (0,57%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 11 лютого ці контракти подешевшали на $ 0,33 (0,5%) — до $ 61,14 за барель, продемонструвавши максимальне зниження з 22 січня після зростання протягом дев’яти сесій поспіль.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася на $ 0,36 (0,62%) — до $ 57,89 за барель. У четвер ф’ючерси знизилися в ціні на $ 0,44 (0,8%) — до $ 58,24 за барель, що стало найсильнішим падінням за два тижні після зростання протягом восьми сесій поспіль. Для обох сортів нафти це були самі тривалі періоди безперервного зростання з січня 2019 року, свідчать дані Dow Jones. Як Brent, так і WTI завершили торги в середу на максимумах з січня 2020 року.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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