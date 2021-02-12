Аукціон ГарПоку з продажу «зеленої» електроенергії на березень показав високі результати

Торги 11 лютого 2021 року відбулися за ініціативи підприємства на ТБ «Українська енергетична біржа».
Про це пише пресслужба УЕБ і Гарантованого покупця.
«Перший аукціон державного підприємства «Гарантований покупець» з продажу «зеленої» електроенергії на березень показав високі результати.
«Було встановлено новий ціновий рекорд на електроенергію з відновлюваних джерел – понад 1634 грн/МВт-год», — йдеться у повідомленні.
У пресслужбі ГарПоку нагадали, що попереднім найбільшим значенням було 1608 грн/МВт-год.
«Термінал» писав, протягом січня 2021 року на УЕБ було проведено 89 торгових сесій, за результатами яких у БЕТС та БЕТС «Electric Power» реалізовано різних видів енергоресурсів загальною вартістю 10,2 млрд грн (з ПДВ), що на 20,5% більше, ніж у січні 2020 року.