Рубрика | Компании, Украина

Держгеонадра на II аукціоні отримали понад 30 млн ​​грн за продаж 9 ліцензій

Обновлено: Февраль 12, 2021. Тэги: , ,

Держгеонадра на II аукціоні отримали понад 30 млн ​​грн за продаж 9 ліцензій

Державна служба геології та надр України за підсумками  II аукціону у 2021 році продала дев’ять спеціальних дозволів на користування надрами за 31,716 млн грн при їх стартової вартості 3,482 млн грн.

Про це пише пресслужба підприємства.

Згідно з результатами аукціонів, зокрема, ліцензію на видобуток кам’яного вугілля на ділянці закритої шахти «Матроська» (Попаснянський р-н, Луганська обл.) Придбало ТОВ «Компанія Транс-Інвест» (Кривий Ріг) за 10,001 млн грн при стартовій ціні 0,707 млн грн. Держгеонадра також продала спецдозволу на видобуток бурштину, торфу, пегматита, кварцового піску і піщано-гравійної сировини.

«Термінал»писав, Державна служба геології та надр України за підсумками II аукціону у 2021 році продала дев’ять спеціальних дозволів на користування надрами за 31,716 млн грн при їх стартової вартості 3,482 млн грн.

Автор:

(Всего статей: 9722)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: