Держгеонадра на II аукціоні отримали понад 30 млн ​​грн за продаж 9 ліцензій

Державна служба геології та надр України за підсумками II аукціону у 2021 році продала дев’ять спеціальних дозволів на користування надрами за 31,716 млн грн при їх стартової вартості 3,482 млн грн.

Про це пише пресслужба підприємства.

Згідно з результатами аукціонів, зокрема, ліцензію на видобуток кам’яного вугілля на ділянці закритої шахти «Матроська» (Попаснянський р-н, Луганська обл.) Придбало ТОВ «Компанія Транс-Інвест» (Кривий Ріг) за 10,001 млн грн при стартовій ціні 0,707 млн грн. Держгеонадра також продала спецдозволу на видобуток бурштину, торфу, пегматита, кварцового піску і піщано-гравійної сировини.

«Термінал»писав, Державна служба геології та надр України за підсумками II аукціону у 2021 році продала дев’ять спеціальних дозволів на користування надрами за 31,716 млн грн при їх стартової вартості 3,482 млн грн.