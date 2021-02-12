Катар планує стати найголовнішим постачальником зрідженого природного газу

Близькосхідний емірат Катар вирішив стати найголовнішим постачальником зрідженого природного газу.



Про це пише АНГІ.

Державна нафтова компанія Катару Quatar Petroleum оголосила про плани в найближчі роки збільшити постачання СПГ з поточних 77 млн ​​т до 110 млн т до 2025 року і до 126 млн т — до 2027 року, тобто на 43%.

Інвестиції в проєкт складуть $ 29 млрд, з них трохи менше половини — на будівництво нових потужностей. Запуск намічений на кінець 2025 року. Зараз Катару і так належить першість на ринку СПГ — 26,5%. Але першість не безперечне: відрив від найближчого переслідувача — Австралії — 0,5%. Третє і четверте місця займають США (14,7%) і Росія (10%).

Раніше «Термінал» писав, Катарська державна нафтогазова Qatar Petroleum (QP) прийняла остаточне інвестиційне рішення щодо будівництва найбільшого в світі проєкту з виробництва зрідженого природного газу (СПГ).