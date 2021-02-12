Нафтогаз сплатив до держбюджету понад 7 млрд грн

За оперативними даними, за січень 2021 року Група Нафтогаз сплатила до державного та місцевих бюджетів понад 7 млрд грн.
Надходження від підприємств Групи Нафтогаз склали понад 10% загальних доходів державного бюджету в січні 2021 року, пише пресслужба НАКу.
Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні.
За результатами 2020 року сукупний розмір податкових та дивідендних платежів Групи до бюджетів усіх рівнів становив близько 142 млрд грн.
«Термінал» писав, газопостачальна компанія «Нафтогаз України»вирішила зменшити ціни для споживачів і в січні. Клієнти компанії платитимуть за спожитий у січні об’єм газу за ціною 6,86 грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).