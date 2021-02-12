Роботи з будівництва «Північний потік-2″ у водах Данії зупинені

Роботи з будівництва трубопроводу «Північний потік-2″ у водах Данії зупинені через різке погіршення погодних умов.
Про це повідомила газета Der Spiegel.
Роботи відновляться наступного тижня.
Як пише видання, роботи були припинені через шторм і сильний вітер.
Зараз будівництво трубопроводу ведеться в територіальних водах Данії.
Роботи почалися 6 лютого і ведуться російським судном «Фортуна».
«Термінал» писав, судно-трубоукладач «Фортуна», успішно провело морські випробування і 6 лютого почало укладання труб у водах Данії. Всі роботи проводяться згідно з відповідними дозволами.