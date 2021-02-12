Укренерго: У січні споживання електроенергії зросло на 6%

За оперативними даними споживання електроенергії у січні 2021 року зросло на 5,8% порівняно з січнем 2020 року і склало 11,662 млрд кВт∙год, досягнувши рівня споживання 2019 року.

Про це пише пресслужба Укренерго.

Ключовим чинником зростання споживання була типова для зимового періоду низька температура повітря, зміна якої відразу позначається на споживанні електроенергії. Зокрема, середньомісячна температура січня 2021 року становила -1,4⁰С з найнижчим показником -14⁰С, на відміну від січня 2020 року з середньомісячною температурою +0,7⁰С (найнижча лише -3⁰С).

Споживання електроенергії у січні відбувалось в умовах карантину та жорсткого локдауну, що тривав з 8 по 24 січня. Тому, порівнюючи з попереднім періодом, слід враховувати цей чинник, який міг вплинути на споживання в сторону його незначного зменшення. Однак, спостерігаючи за динамікою споживання електроенергії різними групами споживачів, можна зазначити, що економіка країни вже пристосувалась до роботи в карантинних умовах, вийшовши на характерні графіки свого споживання.

Зокрема, у січні всі групи споживачів, окрім транспорту, збільшили своє споживання порівняно з січнем 2020 року. У п’ятірці лідерів сільськогосподарські споживачі – на +11% (з 299 до 333 млн кВт∙год ), будівництво – на +10% (з 97 до 107 млн кВт∙год), населення – на +8% (з 3649 до 3954 млн кВт∙год), промисловість – на +5(з 4187 до 4403 млн кВт∙год) та комунально-побутові споживачі – на 5% (з 1444 до 1517 млн кВт∙год). Найбільше зростання у промисловій групі демонстрували галузь будівельних матеріалів – на 26% (з споживання електроенергії зафіксовано у сфері виробництва будівельних матеріалів – на 26% (зі 151 до 191 млн кВт∙год), машинобудівна – на 14% (з 307 до 350 млн кВт∙год), хімічна та нафтохімічна галузі – на 14% (з 332 до 380 млн кВт∙год). Решта споживачів збільшили своє споживання в межах 1-9 %.

Транспортна галузь, до якої відносяться переш за все магістральні трубопроводи і залізниця, стала єдиною, споживання електроенергії якої у січні 2021 р. зменшилось на 5% (з 604 до 572 млн кВт∙год) порівняно з січнем 2020 р. Така тенденція зниження прослідковується вже з 2017 р. – за три роки річне споживання транспортної галузі зменшилось майже на 19%.

Читайте в «Терміналі», НЕК «Укренерго» не передбачає обмежень споживання або відключення споживачів електроенергії у зв’язку зі зростанням споживання 8-10 лютого (на фоні зниження температури повітря) та дефіцитом генерації в енергосистемі.