ЄС повністю підтримує інтеграцію енергосистеми України до мережі ENTSO-E

Обновлено: Февраль 12, 2021. Тэги: , ,

ЄС повністю підтримує інтеграцію енергосистеми України до мережі ENTSO-E

Європейський парламент повністю підтримав інтеграцію України до європейської континентальної енергетичної мережі (ENTSO-E).

Про це йдеться у Резолюції Європарламенту щодо імплементації Угоди про асоціацію Україна—ЄС, ухваленій 11 лютого 2021 року, пише пресслужба Укренерго.

Також Європарламент закликав Україну завершити реформу електроенергетичного ринку та підвищити рівень відповідності галузевого законодавства вимогам ЄС насамперед через посилення незалежності оператора системи передачі НЕК «Укренерго».

Синхронізація об’єднаної енергосистеми України з енергомережею ENTSO-E запланована на 2023 рік. Наразі українська сторона виконала більшу частину технологічних кроків, необхідних для синхронізації. Зокрема, у 2019-2020 роках було проведено випробування систем збудження на енергоблоках ТЕС, ТЕЦ, ГЕС та АЕС. Дані, отримані в результаті цих випробувань, будуть використані для проведення додаткових досліджень, передбачених Каталогом заходів Угоди про умови майбутньої синхронізації. Також на їх основі буде побудована спільна математична модель синхронної роботи української та європейської енергосистем. Успішність такого моделювання є однією з ключових передумов для тестування ОЕС України в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режимі. Проведення такого тесту заплановане у 2022 році.

Ще однією ключовою умовою для інтеграції української енергосистеми до європейської мережі є сертифікація Укренерго як незалежного системного оператора за моделлю ISO (Independent System Operator). Рішення щодо сертифікації має прийняти НКРЕКП, після чого Секретаріат Енергетичного Співтовариства надасть свої висновки щодо відповідності цього рішення Третьому енергопакету ЄС.

«Термінал» писав, за оперативними даними споживання електроенергії у січні 2021 року зросло на 5,8% порівняно з січнем 2020 року і склало 11,662 млрд кВт∙год, досягнувши рівня споживання 2019 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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