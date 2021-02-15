Держшахти забезпечують потреби «Центренерго» лише на третину від потреби

Обновлено: Февраль 15, 2021. Тэги: ,

Держшахти забезпечують потреби «Центренерго» лише на третину від потреби

Державні вугледобувні підприємства спроможні забезпечити потреби ТЕС ПАТ «Центренерго» лише на третину від потреби.

Про це пише пресслужба Центренерго.

«У листопаді-грудні поставки попередньо гарантованих Міненерго обсягів вугілля державних шахт склали менше 30%. Тоді як виробіток державної теплової генерації у цей період становив третину всієї теплової генерації України і на 30-50% перевищував прогнозний баланс Міненерго. У ситуації гострого дефіциту вугілля, що склався за викладених обставин, приватні постачальники підняли ціну вугілля з 1650 грн/т до 1980 грн/т», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що попри всі виклики, лише енергоблоки ТЕС ПАТ «Центренерго» змогли вчасно і в повному обсязі завершити планові ремонти та були готовими до осінньо-зимового періоду.

Станом на кінець 2020 року в Україні діяли 29 державних вугледобувних шахт із проектною потужністю понад 25 мільйонів тонн на рік. У січні 2021 року до них приєдналися 5 шахт «Добропіллявугілля», повернуті достроково з оренди, після чого загальна проектна потужність державного вуглевидобування склала 32,6 мільйонів тонн на рік. Усі ці підприємства не змогли забезпечити потреби ПАТ «Центренерго» товарною вугільною продукцією газової групи в обсязі 4,2 мільйона тонн, що відповідає прогнозному балансу Міненерго. При тому, що частка ПАТ «Центренерго» в загальному обсязі проектної потужності теплової генерації становить 23%. Тим часом, приватні компанії теплової генерації забезпечують власні потреби у вугіллі видобутку власних 10-11 ефективних шахт, маючи частку в об’ємі теплової генерації у 77%.

«Термінал» писав, Центренерго заявляє про втрати через спалювання газу заради енергетичної безпеки.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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