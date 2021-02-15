Герус — Парламент працює над законом щодо обмеження імпорту енергоносіїв з Росії

Парламент працює над законом щодо обмеження імпорту енергоносіїв з Росії.

Про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Платіжка» повідомив голова комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

«Думаю, що навесні ми почнемо, можливо через закон, обмежувати імпорт електроенергії, зокрема з Російської Федерації. Я буду ініціювати рішення, яке буде стосуватися й електроенергії, і антрацитового вугілля. Це може бути механізм спеціальних мит, та буде стосуватися нафтопродуктів, дизелю, скрапленого газу, коксівного вугілля», – сказав Герус.

За словами народного депутата, держава має приймати рішення, які будуть мінімізовувати ризики постачання енергетичних ресурсів з Російської Федерації.

«І це буде стосуватися загалом цілого спектру товарів, де ми маємо управляти, здійснювати ризик-менеджмент для того, щоб не було у нас залежності. Зараз відповідний законопроєкт ми розробляємо», – зазначив депутат.

Раніше «Термінал» писав, Україна відновила імпорт електричної енергії з Білорусі.