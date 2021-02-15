Інтеграція української енергосистеми з ENTSO-E можлива у 2023 році

Інтеграція енергосистеми України з європейською ENTSO-E стане можливою в 2023 році, повідомили директор секретаріату Енергетичного співтовариства (ЕС) Янез Копач і голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький на форумі Ukraine30 у понеділок.

Передає Інтерфакс-Україна.

«Я вважаю, що 2023 рік — це надто амбітно й оптимістично, проте це цілком імовірно. Можливо, це відбудеться дещо в триваліший період часу», ‒ сказав Копач.

За його словами, процес інтеграції з ENTSO-E містить два найбільш важливі аспекти в плані технічної адаптації та організаційної. В організаційному плані необхідно здійснити сертифікацію «Укренерго».

Як вважає директор секретаріату ЕС, Україна також під час інтеграційного процесу має готуватися до дискусії з європейською спільнотою на предмет стабільної та прогнозованої роботи українських АЕС.

«Я впевнений, серед країн-членів Європейського Союзу буде однозначно чути голоси: Україна до нас приєднується з усіма своїми атомними електростанціями, тому цей процес слід добре організувати. «Енергоатом» не в дуже хорошому фінансовому стані, оскільки його використовують для субсидування населення (…) Як буде організовано виведення з експлуатації АЕС ‒ це будуть серйозні дискусії, і Україна має до них готуватися», ‒ заявив Копач.

У свою чергу голова «Укренерго» висловив упевненість у тому, що Україні вдасться досягти енергетичної інтеграції з ЄС саме в 2023 році.

«Я вважаю, що синхронізація в 2023 році цілком можлива. Більше того, ми в «Укренерго» вважаємо, що ми обов’язково цього досягнемо, і це стане найбільш значимою сталою відповіддю на ті проблеми, які ми нині спостерігаємо в нашій енергосистемі», ‒ наголосив Кудрицький.

За його словами, Україна вже здійснила більшість довготривалих і капіталомістких технічних заходів у частині відповідної реконструкції теплових енергоблоків і систем регулювання частоти й потужності, будівництва мережевих елементів у вигляді необхідних підстанцій і ліній електропередач, тестування всіх енергоблоків ТЕС, ГЕС та АЕС.

«Ми очікуємо, що вже в середині наступного року ENTSO-E сформулює свій технічний вердикт стосовно того, що українська енергосистема здатна приєднатися до європейської без жодних негативних наслідків для обох енергосистем», ‒ наголосив голова «Укренерго».

За його інформацією, нині «Укренерго» разом з ENTSO-E планують графік проведення тестів в ізольованому режимі, коли Україна буде вимушена на короткий час від’єднатися від енергосистем Росії та Білорусі й попрацювати тиждень-два в острівному режимі — без допомоги сусідніх країн.

«Це останній організаційний і технічний крок, який передуватиме синхронізації», ‒ констатував Кудрицький.

Голова «Укренерго» водночас висловив сподівання на вчасне ухвалення Верховною Радою закону про сертифікацію НЕК.

«З ухваленням закону, який нині є в парламенті, велика частина найбільш важкої роботи з сертифікації буде виконана», ‒ зазначив він.

Раніше Термінал писав, що ЄС повністю підтримує інтеграцію енергосистеми України до мережі ENTSO-E.