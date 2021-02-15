Міненерго не має точної інформації про те, скільки газу зберігається ПСГ Нафтогазу

Обновлено: Февраль 15, 2021. Тэги: , ,

Міненерго не має точної інформації про те, скільки газу зберігається ПСГ Нафтогазу

Міністерство енергетики України не має точної інформації про те, скільки газу зберігається в підземних сховищах НАК «Нафтогаз України».

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода тимчасово виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко.

«Загальні цифри. Непрозорість полягає в тому, що публіка не знає, скільки газу «Нафтогазу» в підземках. Мало того, там теж два режими – митний і не митний склад. І цієї інформації немає.

Мало того, я навіть розкрию секрет, я запитав у своїх співробітників, тому що потрібно було на Кабмін подавати документи. У Міненерго сказали, що «Нафтогаз» навіть Міненергетики не надає такі дані», – сказав Вітренко.

За його словами, «Нафтогаз» в держвласності для того, щоб він працював там, де ринок сам по собі не працює ефективно.

«Наприклад, забезпечував безпеку поставок газу. А для цього ми повинні бачити, наприклад, скільки у самого «Нафтогазу» в підземці газу. Мало того, ми навіть повинні бачити, яка, наприклад, собівартість цього газу в підземці», – додав в.о. міністра енергетики.

Читайте в «Терміналі» також, в Україні планують у рамках експерименту на тиждень відключити енергосистему країни від енергосистем Росії та Білорусі. Про це в четвер, 11 лютого, заявив в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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