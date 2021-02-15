Міненерго не має точної інформації про те, скільки газу зберігається ПСГ Нафтогазу

Міністерство енергетики України не має точної інформації про те, скільки газу зберігається в підземних сховищах НАК «Нафтогаз України».

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода тимчасово виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко.

«Загальні цифри. Непрозорість полягає в тому, що публіка не знає, скільки газу «Нафтогазу» в підземках. Мало того, там теж два режими – митний і не митний склад. І цієї інформації немає.

Мало того, я навіть розкрию секрет, я запитав у своїх співробітників, тому що потрібно було на Кабмін подавати документи. У Міненерго сказали, що «Нафтогаз» навіть Міненергетики не надає такі дані», – сказав Вітренко.

За його словами, «Нафтогаз» в держвласності для того, щоб він працював там, де ринок сам по собі не працює ефективно.

«Наприклад, забезпечував безпеку поставок газу. А для цього ми повинні бачити, наприклад, скільки у самого «Нафтогазу» в підземці газу. Мало того, ми навіть повинні бачити, яка, наприклад, собівартість цього газу в підземці», – додав в.о. міністра енергетики.

Читайте в «Терміналі» також, в Україні планують у рамках експерименту на тиждень відключити енергосистему країни від енергосистем Росії та Білорусі. Про це в четвер, 11 лютого, заявив в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

