На ХАЕС достроково підключили до мережі 2 енергоблок

Обновлено: Февраль 15, 2021. Тэги: , ,

На ХАЕС достроково підключили до мережі 2 енергоблок

15 лютого, о 9:31, енергоблок №2 Хмельницької атомної електростанції підключено до Об’єднаної енергосистеми України після завершення ремонтної кампанії.

Це відбулося на місяць раніше запланованого терміну завдяки оптимізації виробничих процесів, пише пресслужба Енергоатому.

«Це дає додаткові 1000 МВт до енергосистеми, – наголосив керівник НАЕК «Енергоатом» Петро Котін. – Ми сподіваємося, що це вирішить усі питання забезпечення потреб України в електроенергії в зимовий період».

Ремонтні роботи було проведено з дотриманням усіх вимог безпеки. Додаткова потужність 1000 МВт – це саме той об’єм електроенергії, який дозволить під час критичного навантаження на ОЕС України у зимовий період відмовитися від імпорту електроенергії з Росії, до якого країна була вимушена вдатися через дефіцит вугілля та аварійні ремонти на теплоелектростанціях України.

Нагадаємо, що 9 лютого відбулося засідання Комісії Держатомрегулювання, яка погодила завершення ремонтних робіт на енергоблоці №2 та його підключення.

Раніше «Термінал» писав, ДІЯРУ дало дозвіл на запуск другого енергоблоку ХАЕС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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