На ХАЕС достроково підключили до мережі 2 енергоблок

15 лютого, о 9:31, енергоблок №2 Хмельницької атомної електростанції підключено до Об’єднаної енергосистеми України після завершення ремонтної кампанії.

Це відбулося на місяць раніше запланованого терміну завдяки оптимізації виробничих процесів, пише пресслужба Енергоатому.

«Це дає додаткові 1000 МВт до енергосистеми, – наголосив керівник НАЕК «Енергоатом» Петро Котін. – Ми сподіваємося, що це вирішить усі питання забезпечення потреб України в електроенергії в зимовий період».

Ремонтні роботи було проведено з дотриманням усіх вимог безпеки. Додаткова потужність 1000 МВт – це саме той об’єм електроенергії, який дозволить під час критичного навантаження на ОЕС України у зимовий період відмовитися від імпорту електроенергії з Росії, до якого країна була вимушена вдатися через дефіцит вугілля та аварійні ремонти на теплоелектростанціях України.

Нагадаємо, що 9 лютого відбулося засідання Комісії Держатомрегулювання, яка погодила завершення ремонтних робіт на енергоблоці №2 та його підключення.

Раніше «Термінал» писав, ДІЯРУ дало дозвіл на запуск другого енергоблоку ХАЕС.