«Нафтогаз» і румунська OMV Petrom планують співпрацювати в проєктах видобутку газу в Україні

Обновлено: Февраль 15, 2021. Тэги: , ,

«Нафтогаз» і румунська OMV Petrom планують співпрацювати в проєктах видобутку газу в Україні

Нафтогаз і OMV Petrom почнуть аналіз можливостей щодо співпраці на перспективних нафтогазових ділянках в українській частині акваторії Чорного моря.
В «Нафтогазі» нагадали, що OMV Petrom відкрила перспективне родовище Нептун (Neptun Deep, 50% в якому володіє Exxon) на шельфі Чорного моря в Румунії, пише Енергореформа.

У групі зазначили, що залучення досвідчених міжнародних партнерів для спільних інвестицій є частиною стратегії «Нафтогаза».

«Наша стратегія полягає в розширенні діяльності в Чорному морі. Партнерство з Україною є логічним кроком на шляху оцінки можливостей в регіоні, оскільки має країна чи не найбільший потенціал видобутку природного газу в Європі. Ми раді почати дослідження можливих шляхів спільної роботи з «Нафтогазом». Ми націлені на ефективну і взаємовигідну співпрацю з метою реалізації цих можливостей «, — цитується в повідомленні член виконавчої ради OMV Petrom, відповідальний за розвідку і розробку, Крістофер Вейт.

OMV Petrom — інтегрована енергетична компанія, що працює в Південно-Східній Європі. Група видобуває близько 55 млн барелів вуглеводнів щорічно, має потужності з перероблювання на рівні 4,5 млн тонн на рік і експлуатує електростанцію потужністю 860 МВт.

OMV Petrom присутній на роздрібному ринку нафтопродуктів в Румунії та сусідніх країнах за допомогою мережі майже з 800 АЗС. Австрійська OMV володіє 51% акцій OMV Petrom, Румунія — 20,6%, Fondul Proprietatea — 7%, інші 21,4% акцій знаходяться у вільному обігу на Бухарестської і Лондонській фондових біржах. «Нафтогаз» у 2020 році добув 13,45 млрд куб. м товарного газу, що становить близько 73% від загального видобутку в країні.

«Термінал» писав, ОГТСУ очікує від Румунії розподіл потужностей на аукціонах на кордоні з Україною.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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