«Нафтогаз» і румунська OMV Petrom планують співпрацювати в проєктах видобутку газу в Україні

Нафтогаз і OMV Petrom почнуть аналіз можливостей щодо співпраці на перспективних нафтогазових ділянках в українській частині акваторії Чорного моря.

В «Нафтогазі» нагадали, що OMV Petrom відкрила перспективне родовище Нептун (Neptun Deep, 50% в якому володіє Exxon) на шельфі Чорного моря в Румунії, пише Енергореформа.

У групі зазначили, що залучення досвідчених міжнародних партнерів для спільних інвестицій є частиною стратегії «Нафтогаза».

«Наша стратегія полягає в розширенні діяльності в Чорному морі. Партнерство з Україною є логічним кроком на шляху оцінки можливостей в регіоні, оскільки має країна чи не найбільший потенціал видобутку природного газу в Європі. Ми раді почати дослідження можливих шляхів спільної роботи з «Нафтогазом». Ми націлені на ефективну і взаємовигідну співпрацю з метою реалізації цих можливостей «, — цитується в повідомленні член виконавчої ради OMV Petrom, відповідальний за розвідку і розробку, Крістофер Вейт.

OMV Petrom — інтегрована енергетична компанія, що працює в Південно-Східній Європі. Група видобуває близько 55 млн барелів вуглеводнів щорічно, має потужності з перероблювання на рівні 4,5 млн тонн на рік і експлуатує електростанцію потужністю 860 МВт.

OMV Petrom присутній на роздрібному ринку нафтопродуктів в Румунії та сусідніх країнах за допомогою мережі майже з 800 АЗС. Австрійська OMV володіє 51% акцій OMV Petrom, Румунія — 20,6%, Fondul Proprietatea — 7%, інші 21,4% акцій знаходяться у вільному обігу на Бухарестської і Лондонській фондових біржах. «Нафтогаз» у 2020 році добув 13,45 млрд куб. м товарного газу, що становить близько 73% від загального видобутку в країні.

«Термінал» писав, ОГТСУ очікує від Румунії розподіл потужностей на аукціонах на кордоні з Україною.