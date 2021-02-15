ОГТСУ очікує від Румунії розподіл потужностей на аукціонах на кордоні з Україною

Обновлено: Февраль 15, 2021. Тэги: ,

ОГТСУ очікує від Румунії розподіл потужностей на аукціонах на кордоні з Україною

Національний енергетичний регулятор Румунії ANRE ухвалив рішення щодо застосування вимог мережевих кодексів ЄС на кордоні з Договірними сторонами Енергетичного Співтовариства.

Зокрема, пише пресслужба ОГТСУ, це стосується точок міждержавного з’єднання Румунії з Молдовою та Україною. Такі регуляторні зміни відкривають нові перспективи для подальшої співпраці Оператора ГТС України та румунської сторони.

Передусім ОГТСУ очікує від румунських колег запровадження розподілу потужностей на аукціонах (вимога мережевих кодексів ЄС) на кордоні з Україною. Також Оператор ГТС України готовий підписати додаткові угоди про взаємодію на інших існуючих точках міждержавного з’єднання.

«ОГТСУ вітає регуляторні зміни ANRE. Співпраця на основі правил мережевих кодексів сприятиме розвитку транскордонної торгівлі природним газом, що зі свого боку позитивно впливатиме на ціноутворення в регіоні. А також очікуємо на підвищення економічної привабливості транспортування природного газу Трансбалканським коридором», – коментує рішення директорка з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями Ольга Бєлькова.

ANRE є першим регулятором з країн-членів ЄС, який включив в національне законодавство обов’язок застосовувати вимоги мережевих кодексів на точках міждержавного з’єднання з країнами – Договірними сторонами Енергетичного Співтовариства, такими як Україна та Молдова. В інших країнах співпраця на основі мережевих кодексів з договірними сторонами Енергетичного Співтовариства запроваджувалась на добровільних засадах. І як зазначив Секретаріат Енергетичного Співтовариства, регулюючий орган Словаччини досі зволікає з відповідним рішенням.

Читайте в «Терміналі» також, Словаччина продовжує застосовувати застарілу непрозору процедуру розподілу потужностей на кордоні з Україною, що гальмує подальший розвиток ринку. Про це заявила керівник напряму з міжнародної діяльності та роботи з державними органами «Оператора ГТС України» Ольга Бєлькова під час виступу на онлайн-панелі Словацько-українського дискусійного форуму.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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