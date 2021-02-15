Укренерго не прогнозує жодних відключень споживачів

Українських споживачів електроенергії не будуть відключати від послуг.

Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Платіжка».

«Ми слідкуємо за тим, щоб електроенергії було достатньо для покриття споживання. Хочу відразу сказати, що ми не плануємо ні на цьому тижні, ні в майбутньому ніяких обмежень чи відключень споживачів. Ми маємо план, як збалансувати систему, у тому числі на цьому тижні під час дуже різкого похолодання. Частиною цього плану було включення в мережу другого енергоблоку Хмельницької АЕС, яке відбулося о 9:30. Потужність цього енергоблоку допоможе нам пройти цей складний період. Крім того, ми також тримаємо в роботі додаткові енергоблоки ПАТ «Центренерго», які працюють на природному газі», — заявив Володимир Кудрицький.

«Термінал» писав, Укренерго впевнене, що обмежень споживання ее найближчим часом не буде. Для проходження періоду зниження середньої температури повітря до -10 градусів Цельсія 8-10 лютого, «Укренерго» планує у разі необхідності залучити енергоблоки «Центренерго», які можуть працювати на газу; забезпечити економне використання гідроресурсу каскаду ГЕС на Дніпрі до 8 лютого для його використання у період збільшеного споживання; не обмежувати імпорт в ОЕС України 8-20 лютого.