Укренерго не прогнозує жодних відключень споживачів

Обновлено: Февраль 15, 2021. Тэги: , ,

Укренерго не прогнозує жодних відключень споживачів

Українських споживачів електроенергії не будуть відключати від послуг.

Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Платіжка».

«Ми слідкуємо за тим, щоб електроенергії було достатньо для покриття споживання. Хочу відразу сказати, що ми не плануємо ні на цьому тижні, ні в майбутньому ніяких обмежень чи відключень споживачів. Ми маємо план, як збалансувати систему, у тому числі на цьому тижні під час дуже різкого похолодання. Частиною цього плану було включення в мережу другого енергоблоку Хмельницької АЕС, яке відбулося о 9:30. Потужність цього енергоблоку допоможе нам пройти цей складний період. Крім того, ми також тримаємо в роботі додаткові енергоблоки ПАТ «Центренерго», які працюють на природному газі», — заявив Володимир Кудрицький.

«Термінал» писав, Укренерго впевнене, що обмежень споживання ее найближчим часом не буде. Для проходження періоду зниження середньої температури повітря до -10 градусів Цельсія 8-10 лютого, «Укренерго» планує у разі необхідності залучити енергоблоки «Центренерго», які можуть працювати на газу; забезпечити економне використання гідроресурсу каскаду ГЕС на Дніпрі до 8 лютого для його використання у період збільшеного споживання; не обмежувати імпорт в ОЕС України 8-20 лютого.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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