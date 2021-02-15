Зупинка Північного потоку 2 не підлягає обговоренню, — представник Бундестагу ФРН

Глава комітету з економіки та енергетики Бундестагу ФРН Клаус Ернст («Ліві») заявив РІА Новини, що виступив проти обговорення з США «механізму зупинки» Північного потоку 2, таким чином пов’язуючи його роботу із забезпеченням газом України.

Передає Прайм.

«Дуже вітаю той факт, що при президенті Байдені Сполучені Штати тепер виявляють велику готовність розмовляти. Однак зупинка Північного потоку 2 не підлягає обговоренню, так само як і механізм зупинки, який зв’яже поставки газу в ЄС із забезпеченням України», — сказав депутат.

Раніше газета Handelsblatt повідомила про закриті пропозиції американської адміністрації Берліну у зв’язку з можливим зняттям санкцій проти газопроводу Північний потік 2. Йдеться, зокрема, про впровадження якогось «механізму зупинки», який би припиняв транзит газу по трубопроводу в разі порушень Росією прав людини. Пропонується також дати нові гарантії Україні в тому, що вона залишиться постачальником енергоресурсів в ЄС, повідомило видання з посиланням на джерело у Вашингтоні.

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