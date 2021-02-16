2021-02-16: Світові ціни на нафту продовжують зростати

Ціни на нафту, що знаходяться на максимумах з січня 2020 року, продовжують рости у вівторок на сигналах зниження обсягів видобутку і нафтопереробки в США.

Про це пише «Investing.com».

Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:31 мск у вівторок становить $ 63,54 за барель, що на $ 0,24 (0,38%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 15 лютого ці контракти подорожчали на $ 0,87 (1,39%) — до $ 63,3 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу виросли на на $ 0,75 (1,26%) — до $ 60,22 за барель. У понеділок основних торгів на NYMEX не проводилися через вихідний в США.

«Термінал» писав, ціна нафти Brent перевищила $63 за барель вперше з січня минулого року.