Держава забезпечила нафто- та газовидобувним компаніям прозорий доступ до надр

Обновлено: Февраль 16, 2021. Тэги: ,

Держава забезпечила нафто- та газовидобувним компаніям прозорий доступ до надр

Держава забезпечила нафто- та газовидобувним компаніям прозорий доступ до надр.

Про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Платіжка» сказав виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній Артем Петренко

«Отримання ліцензій до 2019 року було складним і непрозорим. Лише з 2019 року держава почала продавати ці ліцензії на електронній платформі Прозоро, що продемонструвало свою ефективність.

У 2019 році були розпочаті конкурси з укладення угод про розподіл продукції, щодо нових ділянок. Фактично до цього періоду компанії були дуже обмежені в тій кількості об’єктів, на яких вони можуть здійснювати інвестування та нафтогазовидобуток.

Ми впевнені, що доступ до надр має бути прозорий, зрозумілий абсолютно для всіх, без жодних можливостей для отримання їх поза аукціонних процедур», – зазначив Петренко.

Читайте в «Терміналі», Державна служба геології та надр України за підсумками  II аукціону у 2021 році продала дев’ять спеціальних дозволів на користування надрами за 31,716 млн грн при їх стартової вартості 3,482 млн грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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