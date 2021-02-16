Держава забезпечила нафто- та газовидобувним компаніям прозорий доступ до надр.

Про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Платіжка» сказав виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній Артем Петренко

«Отримання ліцензій до 2019 року було складним і непрозорим. Лише з 2019 року держава почала продавати ці ліцензії на електронній платформі Прозоро, що продемонструвало свою ефективність.

У 2019 році були розпочаті конкурси з укладення угод про розподіл продукції, щодо нових ділянок. Фактично до цього періоду компанії були дуже обмежені в тій кількості об’єктів, на яких вони можуть здійснювати інвестування та нафтогазовидобуток.

Ми впевнені, що доступ до надр має бути прозорий, зрозумілий абсолютно для всіх, без жодних можливостей для отримання їх поза аукціонних процедур», – зазначив Петренко.

Читайте в «Терміналі», Державна служба геології та надр України за підсумками II аукціону у 2021 році продала дев’ять спеціальних дозволів на користування надрами за 31,716 млн грн при їх стартової вартості 3,482 млн грн.