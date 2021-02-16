ДТЕК виступає проти імпорту електроенергії з Росії та Білорусі

Обновлено: Февраль 16, 2021. Тэги: , ,

ДТЕК виступає проти імпорту електроенергії з Росії та Білорусі

Зараз на ринку спостерігається повторення сценарію 2020 року з імпортом електричної енергії з Росії по демпінговим цінам.

Це призводить до необґрунтованого обвалу індикативної ціни електроенергії до 120 коп/кВтг, пише пресслужба ДТЕК.

В Європі, коли в системі виникає дефіцит, генерація проходить пікові навантаження шляхом використання більш дорогого виду палива: природного газу або вугілля.

«Адміністративні обмеження, встановлені НКРЕКП у формі низьких прайс-кепів, не дозволяють ринковим механізмам забезпечити роботу галузі на беззбитковому рівні.  В ЄС прайс-кепи носять функцію технічного обмеження ціни на рівні 3000 євро/МВтг, що в 57 разів вище рівня вітчизняних прайс-кепів», — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб енергосистема країни успішно пройшла осінньо-зимовий період та продовжила шлях у напрямку інтеграції в європейський енергетичний простір, необхідно вже сьогодні розв’язати питання обмеження імпорту електричної енергії з РФ та Білорусі для приватних компаній, залишивши можливість постачання електроенергії з цих  країн як аварійної допомоги, та скасувати прайс-кепи, які є перепоною до лібералізації ринку електроенергії.

Читайте в «Терміналі» також, ДТЕК назвав причини зростання аварійності на енергоблоках ТЕС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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