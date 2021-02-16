ДТЕК виступає проти імпорту електроенергії з Росії та Білорусі

Зараз на ринку спостерігається повторення сценарію 2020 року з імпортом електричної енергії з Росії по демпінговим цінам.

Це призводить до необґрунтованого обвалу індикативної ціни електроенергії до 120 коп/кВтг, пише пресслужба ДТЕК.

В Європі, коли в системі виникає дефіцит, генерація проходить пікові навантаження шляхом використання більш дорогого виду палива: природного газу або вугілля.

«Адміністративні обмеження, встановлені НКРЕКП у формі низьких прайс-кепів, не дозволяють ринковим механізмам забезпечити роботу галузі на беззбитковому рівні. В ЄС прайс-кепи носять функцію технічного обмеження ціни на рівні 3000 євро/МВтг, що в 57 разів вище рівня вітчизняних прайс-кепів», — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб енергосистема країни успішно пройшла осінньо-зимовий період та продовжила шлях у напрямку інтеграції в європейський енергетичний простір, необхідно вже сьогодні розв’язати питання обмеження імпорту електричної енергії з РФ та Білорусі для приватних компаній, залишивши можливість постачання електроенергії з цих країн як аварійної допомоги, та скасувати прайс-кепи, які є перепоною до лібералізації ринку електроенергії.

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