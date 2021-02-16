На складах ТЕС залишилась лише третина від мінімально необхідних запасів вугілля, — Укренерго

Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною.

Повідомляє Укренерго.

Зокрема, станом на 14 лютого, запаси вугілля на складах ТЕС (всіх марок) з початку листопада 2020 року зменшилися у 8 разів до 313,3 тис. тонн, із них газового вугілля – в 11,1 рази до 192,2 тис тонн, антрацитового – в 3 рази до 121,2 тис. тонн. Зазначимо, що вугілля на складах ТЕС складає лише 33% від мінімально необхідних запасів.

При цьому, близько 53% запасів вугілля (166 тис. тонн) зосереджено лише на двох ТЕС – Луганській та Слов’янській.

На кінець тижня, в порівнянні з початком, запаси газового вугілля на ТЕС зменшилися на 20% (-47,9 тис. тонн), тоді як антрацитового — на 16% (-23,1 тис. тонн).

Крім цього, велика кількість блоків ТЕС та ТЕЦ знаходяться в аварійному ремонті або відключені через відсутність палива. Зокрема, станом на ранок 15 лютого не можуть бути увімкнені в роботу 19 блоків ТЕС сумарною потужністю 6270 МВт через їх аварійні ремонти або відсутність палива.

Протягом тижня споживання частково покривалося за рахунок комерційного імпорту. У торговій зоні ОЕС України — 85,9 млн кВт·год з Білорусі та 41,7 млн кВт·год з Росії, в «острові Бурштинської ТЕС» — 31,3 млн кВт·год зі Словаччини, 4,9 млн кВт·год з Румунії та 4,5 млн кВт·год з Угорщини.

Наразі «Укренерго» не прогнозує жодних обмежень енергоживлення будь-яких категорій споживачів, тобто оператор системи передачі не планує введення графіків аварійного відключення (ГАВ) та обмеження потужності (ГОП).

Читайте у Терміналі: НКРЕКП має намір завершити перевірки ТЕС щодо запасів вугілля до кінця тижня.