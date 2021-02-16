Нафтогаз ввів після ремонту в експлуатацію свердловину на Полтавщині

Нафтогаз ввів в експлуатацію свердловину №29 Комишнянського родовища в Полтавській області.



Після капітального ремонту та операцій з інтенсифікації видобутку на глибині понад 6 000 м свердловина забезпечує понад 320 тис. м³ газу на добу, пише пресслужба компанії.

«Тривалий час ця свердловина майже не працювала. Реалізовуючи такі проєкти, ми продовжуємо підвищувати ефективність видобутку на наявних родовищах. Ми працюємо над залученням нових технологій, які дадуть змогу не лише оптимізувати видобуток, а й знизити операційні витрати», – сказав директор дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування» Олександр Романюк.

Для повноцінного запуску свердловини провели серію складних ремонтних робіт на значній глибині. Роботи виконували за складних геологічних умов. Зокрема, операцію з гідророзриву пласта (ГРП) вперше виконали на глибині понад 6 000 метрів.

Комишнянське газоконденсатне родовище розташоване в Миргородському районі Полтавської області. Його відкрили у 1984 році та ввели в експлуатацію в 1995 році. Запаси сягають близько 8 млрд м³ газу.

У 2018 році на родовищі провели сейсморозвідувальні 3D-дослідження. Наразі відбувається обробка й інтерпретація отриманих даних.

«Термінал» писав, АТ «Укргазвидобування» завершило капітальний ремонт свердловини на Абазівському родовищі у Полтавській області. Її дебіт збільшився з майже нульового до 98 тис. м3 на добу.