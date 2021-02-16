РНБО знає як відбудовувати енергетичну незалежність України — Данілов

Обновлено: Февраль 16, 2021. Тэги: , ,

РНБО знає як відбудовувати енергетичну незалежність України — Данілов

У РНБО є чітке розуміння в який спосіб потрібно відбудовувати енергетичну незалежність України.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Платіжка».

«Коли Російська Федерація здійснила агресію по відношенню до України та зайняла частину територій Донецької та Луганської областей, ми втратили з вами 75% вугілля, яке добувалося на тих копальнях, які зараз є окупованими. Незадовго до окупації Криму Російською Федерацією, там були потужні інвестиції стосовно вишок, які починали працювати на узбережжі Чорного моря. На жаль через окупацію ми не можемо розраховувати на ті енергоносії, які були б стали нам в нагоді. Але у нас є чітке розуміння в який спосіб ми сьогодні відбудовуємо нашу енергетичну незалежність. І звертаючи увагу на те, що Російська Федерація ніколи не припиняла свої агресивні дії по відношенню до України, ми розробляємо свою стратегію стосовно того, щоб бути максимально незалежними й спроможними впоратися з тими завданнями, які сьогодні існують», — заявив Олексій Данілов.

Раніше «Термінал» писав, у 2021-2022 роках є всі шанси здобути повну енергонезалежность — Президент.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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