РНБО знає як відбудовувати енергетичну незалежність України — Данілов

У РНБО є чітке розуміння в який спосіб потрібно відбудовувати енергетичну незалежність України.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Платіжка».

«Коли Російська Федерація здійснила агресію по відношенню до України та зайняла частину територій Донецької та Луганської областей, ми втратили з вами 75% вугілля, яке добувалося на тих копальнях, які зараз є окупованими. Незадовго до окупації Криму Російською Федерацією, там були потужні інвестиції стосовно вишок, які починали працювати на узбережжі Чорного моря. На жаль через окупацію ми не можемо розраховувати на ті енергоносії, які були б стали нам в нагоді. Але у нас є чітке розуміння в який спосіб ми сьогодні відбудовуємо нашу енергетичну незалежність. І звертаючи увагу на те, що Російська Федерація ніколи не припиняла свої агресивні дії по відношенню до України, ми розробляємо свою стратегію стосовно того, щоб бути максимально незалежними й спроможними впоратися з тими завданнями, які сьогодні існують», — заявив Олексій Данілов.

Раніше «Термінал» писав, у 2021-2022 роках є всі шанси здобути повну енергонезалежность — Президент.