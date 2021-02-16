В Нафтогазі говорять про створення єдиної національної бази всіх споживачів енергоресурсів

Створення відкритої бази споживачів та розробка річного тарифу на газ дозволить захистити вразливих споживачів від сезонних стрибків ціни газу в наступні опалювальні сезони.

Таку ініціативу Групи Нафтогаз під час панелі Всеукраїнського форуму «Україна 30», присвяченої проблемам тарифів та цін на комунальні послуги, озвучив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Нам варто було забезпечити наявність річного тарифу в обов’язковому форматі для всіх постачальників. Ми маємо провести дискусію з регулятором, учасниками ринку і обговорити можливість запровадження річної ціни як базової. Щоб споживач отримував річну ціну за замовчуванням, а вже за власним бажанням міг перейти на місячну чи квартальну. Ця ціна відрізнятиметься в більший бік від літньої, але в менший від зимової. Таким чином для споживача ціна вирівнюватиметься протягом року», — пояснив голова правління Нафтогазу.

Коболєв підкреслив необхідність створити таку відкриту базу споживачів, щоб точково захищати вразливих споживачів від сезонних стрибків ціни на газ в наступні опалювальні сезони.

«Ця база дозволить державі в такій ситуації, яка склалась на ринку, ефективніше реагувати. Тобто, якщо є вразливий споживач, держава зможе допомогти адресно саме йому, а не регулювати ціну для всіх; отримувати повну ціну з тих, хто може її сплачувати, як-от з учасників цієї панелі, і допомагати тим, хто такої можливості не має. Ось це – справжній ринок», — сказав керівник Нафтогазу.

Читайте в «Терміналі» ще, Україна зможе нарощувати власний видобуток газу, коли компанії, які це мають робити, отримають доступ до надр, зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

