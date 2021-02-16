В Нафтогазі говорять про створення єдиної національної бази всіх споживачів енергоресурсів

Обновлено: Февраль 16, 2021. Тэги: , ,

В Нафтогазі говорять про створення єдиної національної бази всіх споживачів енергоресурсів

Створення відкритої бази споживачів та розробка річного тарифу на газ дозволить захистити вразливих споживачів від сезонних стрибків ціни газу в наступні опалювальні сезони.

Таку ініціативу Групи Нафтогаз під час панелі Всеукраїнського форуму «Україна 30», присвяченої проблемам тарифів та цін на комунальні послуги, озвучив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Нам варто було забезпечити наявність річного тарифу в обов’язковому форматі для всіх постачальників. Ми маємо провести дискусію з регулятором, учасниками ринку і обговорити можливість запровадження річної ціни як базової. Щоб споживач отримував річну ціну за замовчуванням, а вже за власним бажанням міг перейти на місячну чи квартальну. Ця ціна відрізнятиметься в більший бік від літньої, але в менший від зимової. Таким чином для споживача ціна вирівнюватиметься протягом року», — пояснив голова правління Нафтогазу.

Коболєв підкреслив необхідність створити таку відкриту базу споживачів, щоб точково захищати вразливих споживачів від сезонних стрибків ціни на газ в наступні опалювальні сезони.

«Ця база дозволить державі в такій ситуації, яка склалась на ринку, ефективніше реагувати. Тобто, якщо є вразливий споживач, держава зможе допомогти адресно саме йому, а не регулювати ціну для всіх; отримувати повну ціну з тих, хто може її сплачувати, як-от з учасників цієї панелі, і допомагати тим, хто такої можливості не має. Ось це – справжній ринок», — сказав керівник Нафтогазу.

Читайте в «Терміналі» ще, Україна зможе нарощувати власний видобуток газу, коли компанії, які це мають робити, отримають доступ до надр, зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Автор:

(Всего статей: 9735)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: