Вітренко пояснив причину проханням звільнити голову Нафтогазу

Обновлено: Февраль 16, 2021. Тэги: ,

Вітренко пояснив причину проханням звільнити голову Нафтогазу

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко пояснив причину свого звернення до прем’єр-міністра з проханням звільнити голову правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Коболєва і членів Наглядової ради компанії.

Про це він розповівпід час  круглого столу на Всеукраїнській форумі «Україна 30. Платіжка».

«Було доручення прем’єр-міністра прояснити ситуацію, коли «Нафтогаз України» не допускає співробітників Держаудитслужби до перевірки своїх дочірніх компаній «Укргазвидобування» і «Укрнафта», – пояснив Вітренко.

«Ми проаналізували ситуацію і вирішили, що це ненормальна ситуація, коли державні аудитори не можуть перевірити державні компанії, які витрачають мільярди державних грошей», – зазначив т.в.о. міністра.

Крім того, Вітренко акцентував на тому, що, за результатами аудиту НАК «Нафтогаз України», сума завданих державному бюджету збитків становить близько 75 млрд грн. При цьому ніяких кадрових рішень не було прийнято.

Він також зазначив, що «Нафтогаз» не виконує Національне завдання зі збільшенню видобутку газу, а, навпаки, представляє плани, в яких має намір ще більше його скоротити.

«Крім того, у компанії є Наглядова рада, яка повинна була за цим наглядати. Вона це робила неефективно, тому також повинні бути кадрові рішення», – додав Юрій Вітренко.

«Термінал» писав, створення відкритої бази споживачів та розробка річного тарифу на газ дозволить захистити вразливих споживачів від сезонних стрибків ціни газу в наступні опалювальні сезони.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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