Вітренко пояснив причину проханням звільнити голову Нафтогазу

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко пояснив причину свого звернення до прем’єр-міністра з проханням звільнити голову правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Коболєва і членів Наглядової ради компанії.

Про це він розповівпід час круглого столу на Всеукраїнській форумі «Україна 30. Платіжка».

«Було доручення прем’єр-міністра прояснити ситуацію, коли «Нафтогаз України» не допускає співробітників Держаудитслужби до перевірки своїх дочірніх компаній «Укргазвидобування» і «Укрнафта», – пояснив Вітренко.

«Ми проаналізували ситуацію і вирішили, що це ненормальна ситуація, коли державні аудитори не можуть перевірити державні компанії, які витрачають мільярди державних грошей», – зазначив т.в.о. міністра.

Крім того, Вітренко акцентував на тому, що, за результатами аудиту НАК «Нафтогаз України», сума завданих державному бюджету збитків становить близько 75 млрд грн. При цьому ніяких кадрових рішень не було прийнято.

Він також зазначив, що «Нафтогаз» не виконує Національне завдання зі збільшенню видобутку газу, а, навпаки, представляє плани, в яких має намір ще більше його скоротити.

«Крім того, у компанії є Наглядова рада, яка повинна була за цим наглядати. Вона це робила неефективно, тому також повинні бути кадрові рішення», – додав Юрій Вітренко.

«Термінал» писав, створення відкритої бази споживачів та розробка річного тарифу на газ дозволить захистити вразливих споживачів від сезонних стрибків ціни газу в наступні опалювальні сезони.