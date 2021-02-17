2021-02-17: Світові ціни на нафту в корекції

Нафтові ціни під час торгів 17 лютого слабо дорожчають, перебуваючи під тиском через зміцнення долара США і технічну корекцію на перекупленому ринку.

Про це пише «Investing.com».

Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:28 мск склала $ 63,52 за барель, що на $ 0,17 (0,27%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 16 лютого ці контракти оновили 13-місячний максимум, подорожчавши на $ 0,05 (0,1%) — до $ 63,35 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила $ 60,10 за барель, що на $ 0,05 (0,08%) вище рівня на закриття попередніх торгів. У вівторок контракти подорожчали на $ 0,58 (1%) — до $ 60,05 за барель, вперше з січня 2020 року перевищивши позначку $ 60 за барель.

Вартість березневого ф’ючерсу на природний газ на NYMEX у вівторок підскочила на 7,5% — до $ 3,129 / MMBtu. Таким чином, контракт на найближчий місяць подорожчав до максимуму з початку листопада минулого року, свідчать дані Dow Jones Market Data. Стрибок цін відбувся через зимового шторму в США, в результаті якого мільйони людей залишилися без електрики. Як зазначає S & P Global Platts, сильні морози в деяких американських штатах, включаючи Техас, продовжують негативно впливати на видобуток сланцевої нафти і нафтопереробку.

«Термінал» писав, ціна нафти Brent перевищила $63 за барель вперше з січня минулого року.