Енергоатом буде нарощувати виробництво електроенергії, — Котін

Україна нарощуватиме обсяг виробництва електроенергії з атомних станцій.
Повідомив тимчасово виконувач обов’язків президента ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Платіжка».
«Ми маємо дуже великі плани на майбутнє. І якщо зараз ми плануємо по цьому року 75 млрд кВт/г виробити відповідно до балансу, ми можемо виробити 78 млрд кВт/г, а наша ціль за 2-3 роки вийти на виробництво 95 млрд кВт/г по року.
Нашу ремонтну кампанію на найближчі три роки запланували таким чином, щоб не більше ніж 2-3 блоки ремонтувалися в зимовий період. І ми дивимося на майбутнє з оптимізмом», – заявив Котін.
Раніше Термінал писав, що законопроект про підтримку Енергоатому передбачає додатковий випуск ОВДП на 7,3 млрд грн.