Голова НКРЕКП розповів яким буде тариф на електроенергію з 1 квітня

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що тариф на електроенергію для населення з 1 квітня ймовірно залишиться на рівні 1,68 грн.



Про це заявив глава регулятора Валерій Тарасюк під час Всеукраїнського форуму «Україна 30″, передає пресслужба НКРЕКП.

За словами Тарасюка ціна на електроенергію буде залежати від макроекономічної ситуації, а також ситуації в енергетичній сфері, зокрема від фінансового стану НАК “Енергоатом”, який є відповідальним за постачання електроенергії населенню. “Поки не виключено, що дія ПСО буде продовжена у квітні”, – повідомив він.

Водночас для непобутових або промислових споживачів ціна на електроенергію, за словами Тарасюка, визначається на ринку.

“З липня 2019 року в нас діє новий ринок електричної енергії з моделлю, подібною до ринків провідних країн Європи, де ціна формується на ринкових принципах. Ми зараз удосконалюємо ринок, але є ще багато моментів, над якими треба працювати. Загалом там спостерігаються нормальні тенденції й індикатори. Коливання ціни електроенергії відбуваються відповідно до загальноєвропейських тенденцій. Регулятор на постійній основі стежить за ситуацією: ми одночасно лібералізуємо ринок, і намагаємося не допустити виникнення шокових ситуацій, щоб не скомпрометувати впровадження ринку електричної енергії в цілому”, – зазначив Тарасюк.

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