Голова НКРЕКП розповів яким буде тариф на електроенергію з 1 квітня

Обновлено: Февраль 17, 2021. Тэги: , ,

Голова НКРЕКП розповів яким буде тариф на електроенергію з 1 квітня

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що тариф на електроенергію для населення з 1 квітня ймовірно залишиться на рівні 1,68 грн.

Про це заявив глава регулятора Валерій Тарасюк під час Всеукраїнського форуму «Україна 30″, передає пресслужба НКРЕКП.

За словами Тарасюка ціна на електроенергію буде залежати від макроекономічної ситуації, а також ситуації в енергетичній сфері, зокрема від фінансового стану НАК “Енергоатом”, який є відповідальним за постачання електроенергії населенню. “Поки не виключено, що дія ПСО буде продовжена у квітні”, – повідомив він.

Водночас для непобутових або промислових споживачів ціна на електроенергію, за словами Тарасюка, визначається на ринку.

“З липня 2019 року в нас діє новий ринок електричної енергії з моделлю, подібною до ринків провідних країн Європи, де ціна формується на ринкових принципах. Ми зараз удосконалюємо ринок, але є ще багато моментів, над якими треба працювати. Загалом там спостерігаються нормальні тенденції й індикатори. Коливання ціни електроенергії відбуваються відповідно до загальноєвропейських тенденцій. Регулятор на постійній основі стежить за ситуацією: ми одночасно лібералізуємо ринок, і намагаємося не допустити виникнення шокових ситуацій, щоб не скомпрометувати впровадження ринку електричної енергії в цілому”, – зазначив Тарасюк.

Читайте в «Терміналі», Валерій Тарасюк розкрив структуру тарифу на розподіл газу, пояснивши, чому неможливо знизити цей тариф.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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