Україна продовжує імпортувати електроенергію з Росії

Україна, у вівторок 16 лютого, імпортувала 665 МВт-год електроенергії з Росії.
Про це свідчать дані на офіційному сайті НЕК «Укренерго».
Всього, Україна імпортувала в об’єднану енергосистему України у вівторок 1142 МВт-год електроенергії.
Крім Росії, імпорт електроенергії йшов з Білорусі – 477 МВт-год, Словаччини – 110 МВт-год, Угорщини – 20 МВт-год, Румунії – 50 МВт-год.
«Найбільшу частку у загальному експорті має Угорщина – 63%. У січні 2021 року експорт у вищезгадану країну становив 32,7 млн кВт∙год, що в 5,2 рази менше, ніж у грудні 2020 року. Також, експорт в Словаччину зменшився в 13 разів до 1,7 млн кВт·год, в Румунію — на 24,5% до 17,5 млн кВт·год», -йдеться у повідомленні.
Читайте в «Терміналі», парламент працює над законом щодо обмеження імпорту енергоносіїв з Росії. Про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Платіжка» повідомив голова комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.