Україна продовжує імпортувати електроенергію з Росії

Обновлено: Февраль 17, 2021. Тэги: , ,

Україна продовжує імпортувати електроенергію з Росії

Україна, у вівторок 16 лютого, імпортувала 665 МВт-год електроенергії з Росії.

Про це свідчать дані на офіційному сайті НЕК «Укренерго».

Всього, Україна імпортувала в об’єднану енергосистему України у вівторок 1142 МВт-год електроенергії.

Крім Росії, імпорт електроенергії йшов з Білорусі – 477 МВт-год, Словаччини – 110 МВт-год, Угорщини – 20 МВт-год, Румунії – 50 МВт-год.

«Найбільшу частку у загальному експорті має Угорщина – 63%. У січні 2021 року експорт у вищезгадану країну становив 32,7 млн кВт∙год, що в 5,2 рази менше, ніж у грудні 2020 року. Також, експорт в Словаччину зменшився в 13 разів до 1,7 млн кВт·год, в Румунію — на 24,5% до 17,5 млн кВт·год», -йдеться у повідомленні.

Читайте в «Терміналі», парламент працює над законом щодо обмеження імпорту енергоносіїв з Росії. Про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Платіжка» повідомив голова комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Автор:

(Всего статей: 9745)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: