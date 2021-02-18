Нафтогаз має важелі впливу на «Укрнафту» як її мажоритарний акціонер — Вітренко

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко висловив занепокоєння щодо подальшого продажу нафти ПАО «Укрнафти» через аукціони за ціною, що є значно нижче європейської ринкової.

Останній з таких аукціонів відбувся 16 лютого 2021 року і, за даними Української енергетичної біржі, під час нього було продано 179 тис. т нафти за ціною 11 176,80 грн/ т, що в доларовому еквіваленті є значно нижче за поточну ціну сирої нафти на європейському ринку, пише пресслужба Міненерго.

«На сьогодні діють законодавчі вимоги щодо проведення біржових аукціонів з продажу сирої нафти, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на внутрішньому ринку. Такий механізм продажу потребує удосконалення», — йдеться у повідомленні.

«Водночас «Нафтогаз» має важелі впливу на «Укрнафту» як її мажоритарний акціонер, ці важелі впливу також мали б бути використані для того, щоб «Укрнафта» шукала варіанти уникнення таких ситуацій, коли «Укрнафта» вкотре продає нафту за фактично заниженою ціною», — заявив очільник міністерства.

Сьогодні в Міненерго буде проведено нараду для обговорення варіантів виходу з цієї ситуації, зокрема як через зміни у законодавстві, яке регулює проведення таких аукціонів, так і через вплив на НАК «Нафтогаз» як мажоритарного акціонера «Укрнафти».

«Термінал» писав, Міністерство енергетики України заплатило компенсацію НАК «Нафтогаз України» за поставки імпортованого газу протягом 2015-2019 років в рамках ПСО. Протягом цього періоду Нафтогаз продавав газ за регульованою ціною, нижчою за ринкову, для потреб населення, бюджетних і релігійних організацій. Сумарно така компенсація склала 32,2 млрд грн.