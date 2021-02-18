НКРЕКП підняла тариф Укренерго на передачу на 7,5%

Обновлено: Февраль 18, 2021. Тэги: , , ,

НКРЕКП підняла тариф Укренерго на передачу на 7,5%

НКРЕКП на засіданні 17 лютого ввечері схвалила підвищення з 1 квітня тарифу НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії з 293,93 до 316,08 грн / МВт-год, або на 7,5%.

Про це пише Енергореформа.

«Всіх запрошуємо до обговорення. Якщо хтось бачить інші джерела або неточності, або якісь можливості щодо оптимізації тарифу, ми з готовністю співпрацюватимемо абсолютно з усіма сторонами. На сьогодні це 316,08 грн / МВт-год», — заявив глава НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Згідно з обґрунтуванням до проєкту відповідної постанови НКРЕКП, підставою для підвищення тарифу на передачу е / е для НЕК «Укренерго» на 2021 рік стало включення в його структуру додатково 1,495 млрд грн витрат на виплату відсотків по 10,25 млрд грн кредитів держбанків, залучених оператором системи передач (ОСП) для розрахунків з ДП «Гарантований покупець» ( «ГарПок»).

Водночас Нацкомісія з пропозицією «Укренерго» відмовилася включити в тариф 11,350 млрд грн дефіциту коштів у 2021 році на фінансову підтримку «ГарПока» в рамках ПСО для розрахунків з «зеленої» генерацією.

Нацкомісія аргументувала це рішення тим, що кошти в рамках бюджетної програми «Фінансова підтримка гарантованого покупця для оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел» можуть бути включені до держбюджету України до кінця 2021 року.

«Поки ми не включаємо як мінімум 20% суми в тариф» Укренерго «, але відсотки я не бачу можливості не включити», — констатував Тарасюк.

Читайте в «Терміналі», у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що тариф на електроенергію для населення з 1 квітня ймовірно залишиться на рівні 1,68 грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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