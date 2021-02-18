В енергосистемі України з’явилися перші ознаки стабілізації, — ВЕА

В українській енергосистемі в середині поточного тижня почали з’являтися перші ознаки, що свідчать про майбутню стабілізацію роботи галузі в плані зниження дефіциту електроенергії та вугілля на складах ТЕС.

Передає Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Всеукраїнської енергетичної асамблеї.

Зокрема, 18 лютого вперше за останні три місяці було зафіксовано приріст запасів вугілля з 300 до 304 тис. тонн в умовах максимального споживання е/е в енергосистемі 17 лютого з початку місяця на рівні 23,4 МВт.

Ще один позитивний чинник ‒ збільшення виробництва е/е на ГЕС та ГАЕС завдяки щедрим снігопадам у лютому та підвищенню водності Дніпра.

«Пішла «вода». Навантаження «Укргідроенерго» вночі — 450 МВт. На пік — 3600 МВт. Якщо вода прогнозується «великою» ‒ час думати, як уникнути «несумісних режимів» у нічний час», ‒ зазначають у ВЕА.

Раніше Термінал писав, що Укренерго не передбачає віялові відключення споживачів у період похолодання.