В енергосистемі України з’явилися перші ознаки стабілізації, — ВЕА

Обновлено: Февраль 18, 2021. Тэги: ,

В енергосистемі України з’явилися перші ознаки стабілізації, — ВЕА

В українській енергосистемі в середині поточного тижня почали з’являтися перші ознаки, що свідчать про майбутню стабілізацію роботи галузі в плані зниження дефіциту електроенергії та вугілля на складах ТЕС.

Передає Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Всеукраїнської енергетичної асамблеї.

Зокрема, 18 лютого вперше за останні три місяці було зафіксовано приріст запасів вугілля з 300 до 304 тис. тонн в умовах максимального споживання е/е в енергосистемі 17 лютого з початку місяця на рівні 23,4 МВт.

Ще один позитивний чинник ‒ збільшення виробництва е/е на ГЕС та ГАЕС завдяки щедрим снігопадам у лютому та підвищенню водності Дніпра.

«Пішла «вода». Навантаження «Укргідроенерго» вночі — 450 МВт. На пік — 3600 МВт. Якщо вода прогнозується «великою» ‒ час думати, як уникнути «несумісних режимів» у нічний час», ‒ зазначають у ВЕА.

Раніше Термінал писав, що Укренерго не передбачає віялові відключення споживачів у період похолодання.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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