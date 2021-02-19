2021-02-19: Світові ціни на нафту в корекції

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у п’ятницю зранку під час торгів змінилися в ціні до 63,23 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:05, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,09%.

При цьому ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 59,69 долара за барель, втративши 1,37%.

Ціни на нафту еталонних марок продовжують знижуватися на азійських торгах у п’ятницю, пише «Investing.com».

Фактори підтримки, пов’язані з перебоями постачання в США через сильні морози, ослабли, кажуть аналітики. Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:25 мск в п’ятницю становить $ 63,18 за барель, що на $ 0,75 (1,17%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 18 лютого ці контракти подешевшали на $ 0,41 (0,6%) — до $ 63,93 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $ 59,65 за барель, що на $ 0,87 (1,44%) нижче рівня на закриття ринку в середу. У четвер ф’ючерси знизилися в ціні на $ 0,62 (1%) — до $ 60,52 за барель. Тиск на ринок також надають очікування можливого збільшення видобутку країнами ОПЕК +, пише MarketWatch.

18 лютого «Термінал» писав, що ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у четвер зранку під час торгів змінилися в ціні до 65,15 долара за барель.