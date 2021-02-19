Ліга антитрасту звернулася до АМКУ стосовно «зеленого» тарифу

«Ліга антитрасту» підготувала звернення до Антимонопольного комітету стосовно державної підтримки виробництва енергії, виробленої з альтернативних джерел.



Про це пише пресслужба Ліги у Фейсбук.

«Зелений» тариф за яким держава гарантовано скуповує усю електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (енергія сонця, вітру тощо).

Попри невідворотність поступового переходу до екологічно чистої енергетики, сформована в Україні система стимулювання її виробництва, містить усі ознаки державної допомоги суб’єктам господарювання. Через потенційний негативний вплив державної допомоги на конкуренцію, її надання підлягає особливому контролю», — йдеться у повідомленні.

Адекватність розміру такої державної допомоги, а також її вплив на конкуренцію мали були оцінені Антимонопольним комітетом ще у 2018 році – за рік після набрання чинності Законом «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

Тим часом створивши надсприятливі умови для «зеленої» генерації, держава втратила контроль за її ростом.

«За деякими оцінками, в першому кварталі 2019 року ВДЕ займали всього 1,9% в загальному виробництві електроенергії, але отримали 8,6% від грошового обороту на ринку. Вже через рік, у травні 2020 року, частка «зеленої» генерації зросла до 8%, та отримала вже до 26% всіх грошей на ринку. За прогнозами НКРЕКП, у 2021 році «зелені» будуть виробляти 19% електроенергії та отримають за це 57% грошей на ринку», — пише пресслужба.

У 2020 році держава не змогла виконати свої зобов’язання перед виробниками енергії з відновлюваних джерел та розплатитися за придбану в них енергію за «зеленим» тарифом. Обсяг такої заборгованості у 2020 році сягнув 25 млрд грн.

Очікуваними результатами розгляду Антимонопольним комітетом нашого звернення мають стати оцінка доцільності подальшої підтримки державою виробництва енергії з відновлювальних джерел, визначення максимально допустимої інтенсивності такої підтримки, усунення дискримінації виробників енергії з інших джерел, недопущення необґрунтованого зростання вартості електричної енергії.