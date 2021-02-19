Ліга антитрасту звернулася до АМКУ стосовно «зеленого» тарифу

Обновлено: Февраль 19, 2021. Тэги: , , ,

Ліга антитрасту звернулася до АМКУ стосовно «зеленого» тарифу

«Ліга антитрасту» підготувала звернення до Антимонопольного комітету стосовно державної підтримки виробництва енергії, виробленої з альтернативних джерел.

Про це пише пресслужба Ліги у Фейсбук.

«Зелений» тариф за яким держава гарантовано скуповує усю електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (енергія сонця, вітру тощо).

Попри невідворотність поступового переходу до екологічно чистої енергетики, сформована в Україні система стимулювання її виробництва, містить усі ознаки державної допомоги суб’єктам господарювання. Через потенційний негативний вплив державної допомоги на конкуренцію, її надання підлягає особливому контролю», — йдеться у повідомленні.

Адекватність розміру такої державної допомоги, а також її вплив на конкуренцію мали були оцінені Антимонопольним комітетом ще у 2018 році – за рік після набрання чинності Законом «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».
Тим часом створивши надсприятливі умови для «зеленої» генерації, держава втратила контроль за її ростом.
«За деякими оцінками, в першому кварталі 2019 року ВДЕ займали всього 1,9% в загальному виробництві електроенергії, але отримали 8,6% від грошового обороту на ринку. Вже через рік, у травні 2020 року, частка «зеленої» генерації зросла до 8%, та отримала вже до 26% всіх грошей на ринку. За прогнозами НКРЕКП, у 2021 році «зелені» будуть виробляти 19% електроенергії та отримають за це 57% грошей на ринку», — пише пресслужба.
У 2020 році держава не змогла виконати свої зобов’язання перед виробниками енергії з відновлюваних джерел та розплатитися за придбану в них енергію за «зеленим» тарифом. Обсяг такої заборгованості у 2020 році сягнув 25 млрд грн.
Очікуваними результатами розгляду Антимонопольним комітетом нашого звернення мають стати оцінка доцільності подальшої підтримки державою виробництва енергії з відновлювальних джерел, визначення максимально допустимої інтенсивності такої підтримки, усунення дискримінації виробників енергії з інших джерел, недопущення необґрунтованого зростання вартості електричної енергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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