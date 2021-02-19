НКРЕКП оприлюднив результати ринку електричної енергії у ІІІ кварталі 2020 року

Концентрація на енергетичному ринку України є високою, та свідчить про низьку конкуренцію та загрозу монополізації.



Про це йдеться у звіті НКРЕКП щодо функціонування ринку електричної енергії у третьому кварталі 2020 року, оприлюдненому на сайті відомства.

Найбільшу частку на ринку за обсягом продажу електричної енергії в розрізі власників займали: група компаній державної власності, управління якими здійснює Міненерго, ‒ 34%, група компаній ДТЕК ‒ 25 % та група компаній державної власності, управління якими здійснює КМУ – 23%.

За даними НКРЕКП з середини 2019 року частка ДТЕК на ринку «зеленої» генерації залишалась найбільшою і коливалась від 19 до 36%. Далі з показниками менше десяти відсотків йдуть китайська група CNBM та інші компанії.

На роздрібному ринку постачання енергії непобутовим споживачам НКРЕКП також фіксувала середню та високу концентрацію, яка знижувалась тільки коли з різних причин падала частка ДТЕКу: