США планують подальші санкції «Північного потоку — 2″

Державний департамент США готує нові санкції проти будівництва російського газопроводу «Північний потік-2″.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

» США, швидше за все, відмовляться від санкцій щодо будь-яких німецьких утворень щодо газопроводу «Північний потік 2″ з Росії, за словами чотирьох людей, знайомих з цим питанням, оскільки адміністрація Байдена намагається зупинити проєкт, не викликаючи неприємностей з близьким європейським союзником. Ключовий звіт для Конгресу, який повинен був відбутися минулого вівторка, може вийти одразу в п’ятницю, і, як очікується, в ньому буде перелічено лише невелику кількість пов’язаних з Росією суб’єктів, за словами людей, які просили не ідентифікувати їх, оскільки політика не було оголошено», — йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, яку надало Bloomberg джерело, нові обмеження можуть торкнутися невеликої кількості організацій, пов’язаних з Росією.

«Водночас проти німецьких компаній санкції запроваджуватися не будуть», — підкреслює видання.

«Термінал» писав, Президент США Джо Байден вважає проєкт газопроводу «Північний потік-2» невдалою угодою для Європи й розглядає питання про необхідність санкцій для його припинення.