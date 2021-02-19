США планують подальші санкції «Північного потоку — 2″

Обновлено: Февраль 19, 2021. Тэги: , , ,

США планують подальші санкції «Північного потоку — 2″

Державний департамент США готує нові санкції проти будівництва російського газопроводу «Північний потік-2″.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

» США, швидше за все, відмовляться від санкцій щодо будь-яких німецьких утворень щодо газопроводу «Північний потік 2″ з Росії, за словами чотирьох людей, знайомих з цим питанням, оскільки адміністрація Байдена намагається зупинити проєкт, не викликаючи неприємностей з близьким європейським союзником. Ключовий звіт для Конгресу, який повинен був відбутися минулого вівторка, може вийти одразу в п’ятницю, і, як очікується, в ньому буде перелічено лише невелику кількість пов’язаних з Росією суб’єктів, за словами людей, які просили не ідентифікувати їх, оскільки політика не було оголошено», — йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, яку надало Bloomberg джерело, нові обмеження можуть торкнутися невеликої кількості організацій, пов’язаних з Росією.

«Водночас проти німецьких компаній санкції запроваджуватися не будуть», — підкреслює видання.

«Термінал» писав, Президент США Джо Байден вважає проєкт газопроводу «Північний потік-2» невдалою угодою для Європи й розглядає питання про необхідність санкцій для його припинення.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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