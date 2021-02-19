УЕБ: ГарПок 18 лютого продав 99 відсотків «зеленої» електроенергії

Обновлено: Февраль 19, 2021. Тэги: , ,

УЕБ: ГарПок 18 лютого продав 99 відсотків «зеленої» електроенергії

ДП «Гарантований покупець» на торгах Української енергетичній біржі (УЕБ) реалізував 131,057 тис. МВт-год «зеленої» електроенергії на березень за ціною від 1449,04 грн/МВт-год до 1626,6 грн/МВт-год.

Про це пише пресслужба УЕБ.

«Ціна продажу ресурсу базового навантаження, яка продана найдешевше – по 1449,04 грн/МВт-год, майже на 31 грн/МВт-год менша за ціну, що склалася на першому аукціоні на березень від 11 лютого і склала 1479,9 грн/МВт -год», — йдеться у повідомленні.

Згідно з біржовим бюлетенем, всього продані 57,24 тис. МВт-год, обсяг реалізації – 78,6 млн грн.

Читайте в «Терміналі» ще, дивізіон «Нафтогаз Трейдинг»  вийшов на Українську енергетичну біржу з новим продуктом, який передбачає оплату газу з відстрочкою в 45 днів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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