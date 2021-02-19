УЕБ: ГарПок 18 лютого продав 99 відсотків «зеленої» електроенергії

ДП «Гарантований покупець» на торгах Української енергетичній біржі (УЕБ) реалізував 131,057 тис. МВт-год «зеленої» електроенергії на березень за ціною від 1449,04 грн/МВт-год до 1626,6 грн/МВт-год.
Про це пише пресслужба УЕБ.
«Ціна продажу ресурсу базового навантаження, яка продана найдешевше – по 1449,04 грн/МВт-год, майже на 31 грн/МВт-год менша за ціну, що склалася на першому аукціоні на березень від 11 лютого і склала 1479,9 грн/МВт -год», — йдеться у повідомленні.
Згідно з біржовим бюлетенем, всього продані 57,24 тис. МВт-год, обсяг реалізації – 78,6 млн грн.
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