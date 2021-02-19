Уряд встановив граничну ціну на газ для релігійних організацій

Кабінет міністрів встановив граничну ціну на газ для релігійних організацій на рівні 6,99 грн за кубічний метр.

Відповідні зміни урядової постанови №1236, якою встановлюється обмеження на час карантину, були ухвалені під час засідання Кабінету міністрів 17 лютого.

«Прошу вести зміни та доповнити постанову №1236 пунктом 41-2, щодо дії на період карантину ціни на природний газ для релігійних організацій», — зазначив під час засідання міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Згідно із внесеними змінами, гранична ціна газу для релігійних організацій буде встановлена з 1 лютого до 31 березня.

Релігійні організації додано в пункт 41 постанови №1236, згідно з яким гранична ціна газу для населення з 1 лютого 2021 року на період дії карантину встановлена на рівні 6,99 грн за кубометр до 31 березня 2021 року.

«Термінал» писав, Глава держави доручає заступнику керівника Офісу Президента України Кирилу Тимошенку, відповідальному за регіональну політику, провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України, зіставити ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз’яснення від відповідних керівників на місцях щодо завищених тарифів та щодо тарифної політики в цілому.

